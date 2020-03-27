В Виннице 7 инфицированных коронавирусом, 5 из них работницы роддома

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Пятница, 27 марта 2020, 14:06

В Винницкой области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью. 7 из 9 случаев в Виннице, где первой заболел медсестра родильного дома, которая контактировала с приезжими из Польши.

Источник: председатель облгосадминистрации Владислав Скальский и Винницкий городской голова Сергей Моргунов на брифинге 27 марта

Прямая речь Скальского: "На 10 часов 27 марта на территории области коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у 9 человек - 7 случаев в городе Винница, 1 случай - Винницкий район, 1 случай в Ладыжине".

Детали: Мэр Винницы Сергей Моргунов рассказал, что в Виннице Covid-19 заболела 42-летняя женщина, которая контактировала со знакомыми из Польши, ее 5-летний племянник и еще 4 женщины, которые являются ее сотрудницами. Еще один больной -32-летний мужчина, который путешествовал в Европе.

Он заверил, что на коронавирус проверяли не только сотрудников роддома в Виннице, где работает первая инфицированная, но и  пациенток. Сейчас роддом №2 закрыт на карантин, в нем остается 21 женщина, их обследование продолжается.

По словам Скальского, эпидемиологи отработали всех контактных лиц первой больной и именно поэтому такое большое количество подтвержденных случаев в Виннице. Он добавил, что в целом в области было зарегистрировано 43 подозрения на коронавирус, в 27 случаях диагноз не подтвердился, в 9 подтвердился, еще 6 проверяют.

Все больные находятся на стационарном лечении в боксированных палатах их состояние стабильное.

Темы: Винницкая область коронавирус Винница


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