В Іспанії коронавірусом заразилися майже 9,5 тисяч медиків

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П'ятниця, 27 березня 2020, 14:58

В Іспанії кількість заражених коронавірусом медичних працівників зросла до 9444 випадків.

Про це заявив директор координаційного центру надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я при МОЗ Іспанії Фернандо Сімон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ultima Hora.

Число заражених медиків наразі складає 14,7% від загальної кількості інфікованих в Іспанії.

Крім того, кількість випадків СOVID-19 серед медичних працівників в останні дні істотно зросла – так, у порівнянні з вівторком зростання складає 75%.

"Це високі цифри у порівнянні з іншими країнами, і це є предметом нашого занепокоєння" - сказав Фернандо Сімон.

Чи були серед медиків померлі від коронавірусу, не повідомляється.

Крім того, коронавірусом заразилися 282 співробітники Цивільної гвардії Іспанії, однак це не впливає на роботу правоохоронної служби, оскільки службу продовжують виконувати 80 тисяч гвардійців. В іспанському війську заражених ще менше – 172.

Нагадаємо, в Італії від початку епідемії коронавірусу від викликаної ним хвороби COVID-19 померли вже 39 лікарів.

Теми: Іспанія коронавірус


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