В Испании коронавируса заразились почти 9500 медиков

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Пятница, 27 марта 2020, 14:58

В Испании число зараженных коронавируса медицинских работников выросло до 9444 случаев.

Об этом заявил директор координационного центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении при Минздраве Испании Фернандо Симон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ultima Hora.

Число зараженных медиков сейчас составляет 14,7% от общего количества инфицированных в Испании.

Кроме того, количество случаев СOVID-19 среди медицинских работников в последние дни существенно возросло - так, по сравнению со вторником рост составляет 75%.

Были ли среди медиков умершие от коронавируса, не сообщается.

Кроме того, коронавируса заразились 282 сотрудники Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных еще меньше - 172.

Напомним, в Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей.

Темы: Испания коронавирус


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