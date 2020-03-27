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Міністр охорони здоров'я Британії захворів на коронавірус

П'ятниця, 27 березня 2020, 14:37

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок має позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Хенкок перебуває у самоізоляції вдома і, за офіційними даними, має легкі симптоми.

Сьогодні також стало відомо, що коронавірусом інфікований прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він теж перебуває у домашній самоізоляції.

Джонсон продовжує очолювати уряд, але його офіс на Даунінг-стріт закрили. Речник уряду заявив, що харчування та робочі документи прем'єра залишатимуться біля його дверей.

Інші люди, що працюють на Даунінг-стріт, також зараз самоізолюються.

Джонсон не з'явиться на щоденному брифінгу щодо коронавірусу сьогодні вдень. Його замінить міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув.

Раніше принц Чарльз - спадкоємець британського престолу - здав позитивний тест на коронавірус. 71-річний син королеви Єлизавети II має легкі симптоми і залишається в доброму стані. 

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