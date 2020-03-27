Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Хэнкок находится в самоизоляции дома и, по официальным данным, имеет легкие симптомы.

Сегодня также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он тоже находится в домашней самоизоляции.

Джонсон продолжает возглавлять правительство, но его офис на Даунинг-стрит закрыли. Представитель правительства заявил, что продукты и рабочие документы премьеру оставляют у его дверей.

Другие люди, работающие на Даунинг-стрит, также сейчас изолируются.

Джонсон не появится на ежедневном брифинге по коронавирусу сегодня днем. Его заменит министр Кабинета министров Майкл Гоув.

Ранее принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус. 71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии.