Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Пятница, 27 марта 2020, 14:37

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Хэнкок находится в самоизоляции дома и, по официальным данным, имеет легкие симптомы.

Сегодня также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он тоже находится в домашней самоизоляции.

Джонсон продолжает возглавлять правительство, но его офис на Даунинг-стрит закрыли. Представитель правительства заявил, что продукты и рабочие документы премьеру оставляют у его дверей.

Другие люди, работающие на Даунинг-стрит, также сейчас изолируются.

Джонсон не появится на ежедневном брифинге по коронавирусу сегодня днем. Его заменит министр Кабинета министров Майкл Гоув.

Ранее принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус. 71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: