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Священики УПЦ МП вирішили зцілити Запоріжжя від коронавірусу молитвою з гелікоптера

П'ятниця, 27 березня 2020, 14:55
Священики УПЦ МП вирішили зцілити Запоріжжя від коронавірусу молитвою з гелікоптера

Священики УПЦ МП вирішили облетіти гелікоптером Запоріжжя, читаючи в небі молитву про порятунок від коронавірусу.

Джерело: запорізький сайт 061

Деталі: За словами митрополита Мелітопольського та Запорізького Луки, під час обряду вирішили обійтися без "святої води". З собою в небо взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".

 

Місто облітають вертольотом "Мотор Січ". Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.

Передісторія:

  • 22 березня священики УПЦ МП виїхали вулицями міста з іконами і місцевими святинями, просячи Бога про позбавлення від короновірусні епідемії і зцілення хворих.
  • Ще раніше священики УПЦ МП поливали вулиці Бердянська святою водою, проганяючи коронавірус.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусЗапоріжжя
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