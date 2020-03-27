Священики УПЦ МП вирішили зцілити Запоріжжя від коронавірусу молитвою з гелікоптера

Священики УПЦ МП вирішили облетіти гелікоптером Запоріжжя, читаючи в небі молитву про порятунок від коронавірусу.

Джерело: запорізький сайт 061

Деталі: За словами митрополита Мелітопольського та Запорізького Луки, під час обряду вирішили обійтися без "святої води". З собою в небо взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".

Місто облітають вертольотом "Мотор Січ". Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.

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