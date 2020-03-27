Священики УПЦ МП вирішили зцілити Запоріжжя від коронавірусу молитвою з гелікоптера
Священики УПЦ МП вирішили облетіти гелікоптером Запоріжжя, читаючи в небі молитву про порятунок від коронавірусу.
Джерело: запорізький сайт 061
Деталі: За словами митрополита Мелітопольського та Запорізького Луки, під час обряду вирішили обійтися без "святої води". З собою в небо взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".
Місто облітають вертольотом "Мотор Січ". Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.
Передісторія:
- 22 березня священики УПЦ МП виїхали вулицями міста з іконами і місцевими святинями, просячи Бога про позбавлення від короновірусні епідемії і зцілення хворих.
- Ще раніше священики УПЦ МП поливали вулиці Бердянська святою водою, проганяючи коронавірус.