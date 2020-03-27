Священники УПЦ МП решили исцелить Запорожье от коронавируса молитвой с вертолета

Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.

Источник: запорожский сайт 061

Детали: По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

Город облетают на вертолете "Мотор Сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

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