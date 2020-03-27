Священники УПЦ МП решили исцелить Запорожье от коронавируса молитвой с вертолета

5533 просмотра
Пятница, 27 марта 2020, 15:55

Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.

Источник: запорожский сайт 061

Детали: По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

 

Город облетают на вертолете "Мотор Сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

Предыстория:

  • 22 марта священники УПЦ МП совершили молебное пение у Свято–Александровского собора и выехали по улицам города с иконами и местными святынями, прося Бога об избавлении от короновирусной эпидемии и исцелении заболевших.
  • Еще раньше священники УПЦ МП поливали улицы Бердянска святой водой, прогоняя коронавирус.

Темы: коронавирус Запорожье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Подтверждено 5 случаев Covid-19 в Сумской области, один летальный 27 марта 2020, 15:56
В Минздраве пригрозили медучреждениям, которые скрывают COVID-19: заберут лицензии 27 марта 2020, 15:27
На Буковине из больницы выписали еще двух людей, болевших COVID 19 – ОГА 27 марта 2020, 15:09
Все новости
Главные новости
Во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус
"Реванша нет": Венедиктова объяснила отстранение Трепака и расследование в отношении Стерненка
Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару
У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус
Все новости
Видео

Аплодисменты медикам: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в трогательном флешмобе благодарности

iq

9 головоломок для внимательных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів