Священники УПЦ МП решили исцелить Запорожье от коронавируса молитвой с вертолета
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Пятница, 27 марта 2020, 15:55
Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.
Источник: запорожский сайт 061
Детали: По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".
Город облетают на вертолете "Мотор Сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.
Предыстория:
- 22 марта священники УПЦ МП совершили молебное пение у Свято–Александровского собора и выехали по улицам города с иконами и местными святынями, прося Бога об избавлении от короновирусной эпидемии и исцелении заболевших.
- Еще раньше священники УПЦ МП поливали улицы Бердянска святой водой, прогоняя коронавирус.
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