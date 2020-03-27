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Священники УПЦ МП решили исцелить Запорожье от коронавируса молитвой с вертолета

Пятница, 27 марта 2020, 14:55
Священники УПЦ МП решили исцелить Запорожье от коронавируса молитвой с вертолета

Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.

Источник: запорожский сайт 061

Детали: По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

 

Город облетают на вертолете "Мотор Сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

Предыстория:

  • 22 марта священники УПЦ МП совершили молебное пение у Свято–Александровского собора и выехали по улицам города с иконами и местными святынями, прося Бога об избавлении от короновирусной эпидемии и исцелении заболевших.
  • Еще раньше священники УПЦ МП поливали улицы Бердянска святой водой, прогоняя коронавирус.

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Темы: коронавирусЗапорожье
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