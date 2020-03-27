КС визнав неконституційним, що Кабмін вирішує питання зарплати прокурорів

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П'ятниця, 27 березня 2020, 16:38

Конституційний суд визнав неконституційним положення Бюджетного кодексу, за з якими Верховна Рада надала право Кабміну вирішувати питання заробітної плати прокурорів.

Джерело: сайт КС

Дослівно: "Конституційний суд ухвалив рішення, яким визнав неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу в частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697–VІІ зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Визнане неконституційним положення, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення".

Деталі: Рішення суд виніс 26 березня.

КС зазначає, що виходив з того, що норми Конституції мають імперативний характер, відтак всі рішення мають бути ухвалені у формі закону.

Таким чином заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 1311 Конституції, має визначатися виключно законом, а тому оспорюване положення Кодексу суперечить цій статті.

КС наголосив, що його рішення є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Передісторія:

  • 14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла закон "Про прокуратуру", який набрав чинності 25 квітня 2015 року.
  • 28 грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформ міжбюджетних відносин", який набрав чинності 1 січня 2015 року.
  • Вказаним законом Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу було доповнено пунктом 26, яким установлено, що норми і положення статті 81 (заробітна плата прокурора – ред.) закону "Про прокуратуру" "застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".  
  • У червні 2018 року 50 нардепів звернулися до КС з клопотанням визнати згадане положення неконституційним.  

Українська правда
Теми: КС Конституція прокуратура зарплати


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