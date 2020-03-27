КС признал неконституционным, что Кабмин решает вопросы зарплаты прокуроров

Конституционный суд признал неконституционным положение Бюджетного кодекса, по которому Верховная Рада предоставила право Кабмину решать вопросы заработной платы прокуроров.

Источник: сайт КС

Дословно: "Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционным отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса в части, предусматривающей, что нормы и положения статьи 81 Закона Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года № 1697-VII с изменениями применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Признанное неконституционным положение, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения".

Детали: Решение суд вынес 26 марта.

КС отмечает, что исходил из того, что нормы Конституции имеют императивный характер, поэтому все решения должны быть приняты в форме закона.

Таким образом заработная плата прокуроров, как элемент организации и порядка деятельности прокуратуры в понимании статьи 1311 Конституции, должна определяться исключительно законом, а потому оспариваемое положение Кодекса противоречит этой статье.

КС отметил, что его решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

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