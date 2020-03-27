Військових на фронті не тестуватимуть на коронавірус масово — ООС
Масового тестування військових, які несуть службу на Донбасі, не буде.
Джерело: начальник Пресцентру Об’єднаних Сил Павло Ковальчук в ефірі Громадського радіо.
Пряма мова: "Тестування здійснюється у ряду осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми"
Ковальчук уточнив, що ідеться про представників цивільно-військового співробітництва, військової служби правопорядку, військових, які несуть службу на блокпостах.
Станом на 26 березня вже було зроблено близько 130 таких тестів і тестування триває.
Що було раніше: Станом на ранок 27 березня у штабі ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
В Командуванні Медичних сил Збройних Сил України повідомили, що станом на ранок 27 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 157 осіб.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 5 діб – 49 осіб.