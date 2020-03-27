Військових на фронті не тестуватимуть на коронавірус масово — ООС

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П'ятниця, 27 березня 2020, 16:41

Масового тестування військових, які несуть службу на Донбасі, не буде.

Джерело: начальник Пресцентру Об’єднаних Сил Павло Ковальчук в ефірі Громадського радіо.

Пряма мова: "Тестування здійснюється у ряду осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми"

Ковальчук уточнив, що ідеться про представників цивільно-військового співробітництва, військової служби правопорядку, військових, які несуть службу на блокпостах.

Станом на 26 березня вже було зроблено близько 130 таких тестів і тестування триває.

Що було раніше: Станом на ранок 27 березня у штабі ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Теми: ООС коронавірус


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