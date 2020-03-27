Военных на фронте не будут тестировать на коронавирус массово — ООС

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Пятница, 27 марта 2020, 16:41

Массового тестирования военных, которые несут службу на Донбассе, не будет.

Источник: начальник пресс-центра Объединенных Сил Павел Ковальчук в эфире Громадского радио.

Прямая речь: "Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности имеют больше контактов с другими людьми"

Ковальчук уточнил, что речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военных, несущих службу на блокпостах.

По состоянию на 26 марта уже было сделано около 130 таких тестов и тестирования продолжается.

Что было раньше: По состоянию на утро 27 марта в штабе ООС сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООС коронавирус


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