Военных на фронте не будут тестировать на коронавирус массово — ООС

Массового тестирования военных, которые несут службу на Донбассе, не будет.

Источник: начальник пресс-центра Объединенных Сил Павел Ковальчук в эфире Громадского радио.

Прямая речь: "Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности имеют больше контактов с другими людьми"

Ковальчук уточнил, что речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военных, несущих службу на блокпостах.

По состоянию на 26 марта уже было сделано около 130 таких тестов и тестирования продолжается.

Что было раньше: По состоянию на утро 27 марта в штабе ООС сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на утро 27 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19 не зарегистрированы.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 157 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 5 суток - 49 человек.