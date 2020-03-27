У Британії від коронавірусу померли понад 750 людей
Кількість смертей від коронавірусу у Британії протягом доби зросла до 759 випадків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Протягом останньої доби від коронавірусу померла 181 людина – це найбільше зростання числа летальних випадків, зафіксоване у країні з початку епідемії.
Крім того, в Британії налічується 14579 заражень коронавірусом.
Сьогодні також стало відомо, що коронавірусом інфікований прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
Він перебуває у домашній самоізоляції.
Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.