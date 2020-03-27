У Британії від коронавірусу померли понад 750 людей

4378 переглядів
П'ятниця, 27 березня 2020, 17:53

Кількість смертей від коронавірусу у Британії протягом доби зросла до 759 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протягом останньої доби від коронавірусу померла 181 людина – це найбільше зростання числа летальних випадків, зафіксоване у країні з початку епідемії.

Крім того, в Британії налічується 14579 заражень коронавірусом.

Сьогодні також стало відомо, що коронавірусом інфікований прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Він перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, заразився і міністр  охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.

Теми: Велика Британія коронавірус епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У прем'єра Британії виявили коронавірус 27 березня 2020, 13:26
З Британії вирушають останні рейси з українцями перед закриттям кордону 27 березня 2020, 11:35
У Британії затриманий умисно кашляв на поліцейських і казав, що у нього COVID-19 26 березня 2020, 16:23
Усі новини
Головні новини
Під очільниками МОЗ і Мінфіну "захиталися крісла" – джерела
Донецьку і Луганську області обмежать на в'їзд і виїзд
На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус
"Реваншу нема": Венедіктова пояснила відсторонення Трепака і розслідування щодо Стерненка
Усі новини
Воїни добра

Як можна допомогти лікарям. Корисні посилання

Медицина

Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ