В Британии от коронавируса умерли более 750 человек

Количество смертей от коронавируса в Британии в течение суток возросло до 759 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За последние сутки от коронавируса умер 181 человек - это наибольший рост числа летальных исходов, зафиксированный в стране с начала эпидемии.

Кроме того, в Британии насчитывается 14 579 случае заражения коронавирусом.

Сегодня также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.