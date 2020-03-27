В Британии от коронавируса умерли более 750 человек
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Пятница, 27 марта 2020, 17:53
Количество смертей от коронавируса в Британии в течение суток возросло до 759 случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
За последние сутки от коронавируса умер 181 человек - это наибольший рост числа летальных исходов, зафиксированный в стране с начала эпидемии.
Кроме того, в Британии насчитывается 14 579 случае заражения коронавирусом.
Сегодня также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Он находится в домашней самоизоляции.
Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
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