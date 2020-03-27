МОЗ закликає запустити по всій країні сервіси замовлення ліків онлайн
МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти функціонуванню сервісів замовлення ліків онлайн.
Джерело: пресслужба МОЗ
Дослівно у повідомленні МОЗ: "У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без нагальної потреби не відвідувати місць масового скупчення та користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої потреби чи сплати комунальних послуг".
Деталі: Міністерство закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах
Зокрема, як вказує МОЗ, показовим є досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків.
Згідно із повідомленням в області запрацював проект "ЛікиВдома", який дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном.
Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому і стане доступним і в інших районах області.