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МОЗ закликає запустити по всій країні сервіси замовлення ліків онлайн

П'ятниця, 27 березня 2020, 17:21
МОЗ закликає запустити по всій країні сервіси замовлення ліків онлайн

МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти функціонуванню сервісів замовлення ліків онлайн.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно у повідомленні МОЗ: "У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без нагальної потреби не відвідувати місць масового скупчення та користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої потреби чи сплати комунальних послуг".

Деталі: Міністерство закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах

Зокрема, як вказує МОЗ, показовим є досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків.

Згідно із повідомленням в області запрацював проект "ЛікиВдома", який дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном.

Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому і стане доступним і в інших районах області.

Теми: МОЗкарантин
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