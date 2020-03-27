Минздрав призывает запустить по всей стране сервисы заказа лекарств онлайн

Минздрав призывает органы местной власти способствовать функционированию сервисов заказ лекарств онлайн.

Источник: пресс-служба МЗ

Дословно в сообщении Минздрава: "В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без необходимости не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для приобретения товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг.

Детали: Министерство призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах

В частности, как указывает МЗ, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств.

Согласно сообщению в области заработал проект "ЛикиВдома", который позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону.

Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском и станет доступным и в других районах области.