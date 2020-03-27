У світі від коронавірусу вже померли понад 25 тисяч людей
П'ятниця, 27 березня 2020, 17:27
Понад 25 тис. людей померли через зараження новим коронавірусом від початку епідемії.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах
Деталі: Найбільше людей померли в Італії (8215), Іспанії (4858) та Китаї (3174).
Загалом у світі зафіксували понад 558 тисяч заражень.
Нагадаємо: В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19. П’ятеро померли.
Українська правда