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В мире от коронавируса умерли более 25 000 человек

Пятница, 27 марта 2020, 17:27
В мире от коронавируса умерли более 25 000 человек

Более 25 тыс. человек умерли из-за заражения новым коронавирусом с начала эпидемии.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам

Детали: Больше всего людей умерли в Италии (8215), Испании (4858) и Китае (3174).

Всего в мире зафиксировали более 558 000 заражений.

Предыстория: В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19. Пятеро умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемиямир
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