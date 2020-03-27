В мире от коронавируса умерли более 25 000 человек

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Пятница, 27 марта 2020, 18:27

Более 25 тыс. человек умерли из-за заражения новым коронавирусом с начала эпидемии.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам

Детали: Больше всего людей умерли в Италии (8215), Испании (4858) и Китае (3174).

Всего в мире зафиксировали более 558 000 заражений.

Предыстория: В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19. Пятеро умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия мир


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