В мире от коронавируса умерли более 25 000 человек
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Пятница, 27 марта 2020, 18:27
Более 25 тыс. человек умерли из-за заражения новым коронавирусом с начала эпидемии.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам
Детали: Больше всего людей умерли в Италии (8215), Испании (4858) и Китае (3174).
Всего в мире зафиксировали более 558 000 заражений.
Предыстория: В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19. Пятеро умерли.
Украинская правда
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