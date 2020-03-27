Хто стане міністром енергетики: з'явилися прізвища кандидатів
П'ятниця, 27 березня 2020, 17:34
Президент Володимир Зеленський може запропонувати на посаду глави Міністерства енергетики та захисту довкілля колишню гендиректорку директорату енергетичних ринків міністерства Ольгу Буславець.
Джерело: обізнані у цьому питанні співрозмовники Української правди
Деталі: Саме Буславець вони вважають найбільш імовірною кандидаткою. До недавнього часу вона працювала у міністерстві, але була звільнена. Буславець вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.
Крім неї серед претендентів називають прізвища нинішнього т.в.о. міністра Віталія Шубіна, ексголови НАК "Нафтогаз України" Олега Дубини та колишнього міністра енергетики та менеджера ДТЕК Івана Плачкова.
Нагадаємо:
- Зараз міністерством керує перший заступник міністра Віталій Шубін, він обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки.
- Плачков був назначений міністром енергетики України в уряді Віктора Ющенка в 1999 році. Також Плачков був міністром енергетики в уряді Юлії Тимошенко під час першої газової війни з Росією. Пізніше Плачков став губернатором Одеської області. Також Плачков очолював підконтрольну ДТЕК Ріната Ахметова Бурштинську ТЕС. З 2012 року є головою наглядової ради компанії "Київенерго", що знаходиться в управлінні ДТЕК.
- Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО. У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.
Роман Романюк, УП