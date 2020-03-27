Хто стане міністром енергетики: з'явилися прізвища кандидатів

Президент Володимир Зеленський може запропонувати на посаду глави Міністерства енергетики та захисту довкілля нинішню гендиректорку директорату енергетичних ринків міністерства Ольгу Буславець.

Джерело: обізнані у цьому питанні співрозмовники Української правди

Деталі: Саме Буславець вони вважають найбільш імовірною кандидаткою.

Крім неї серед претендентів називають також прізвища ексголови НАК "Нафтогаз України" Олега Дубини та колишнього міністра енергетики Івана Плачкова.

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