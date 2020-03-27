Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов

Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды экс-гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславець.

Источник: осведомленные в этом вопросе собеседники Украинской правды

Детали: Именно Буславець они считают наиболее вероятной кандидатом.

Кроме нее среди претендентов называют также фамилии в.и.о. министра Виталия Шубина, экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины и бывшего министра энергетики и менеджера ДТЭК Ивана Плачкова.

Напомним: