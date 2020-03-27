Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
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Пятница, 27 марта 2020, 18:34
Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды нынешнего гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславець.
Источник: осведомленные в этом вопросе собеседники Украинской правды
Детали: Именно Буславець они считают наиболее вероятной кандидатом.
Кроме нее среди претендентов называют также фамилии экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины и бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.
Напомним:
Сейчас министерством руководит первый заместитель министра Виталий Шубин, он занимает пост временно исполняющего обязанности.
Роман Романюк, УП
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