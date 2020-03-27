Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов

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Пятница, 27 марта 2020, 18:34

Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды нынешнего гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславець.

Источник: осведомленные в этом вопросе собеседники Украинской правды

Детали: Именно Буславець они считают наиболее вероятной кандидатом.

Кроме нее среди претендентов называют также фамилии экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины и бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.

Напомним:

Сейчас министерством руководит первый заместитель министра Виталий Шубин, он занимает пост временно исполняющего обязанности.

Роман Романюк, УП
Темы: Минтопэнерго Зеленский


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