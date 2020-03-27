У Раді розповіли, які шанси в "антиколомойського" закону

Законопроєкт про неповернення банків можуть підтримати фракції "Голос", "Європейська солідарність", частина "Слуги народу" і група "Довіра".

Джерело: повідомлення народного депутата "Слуги народу" Єгора Чернєва у Facebook

Пряма мова: "Розклад на сьогодні такий, що голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС та частина нашої фракції "Слуга народу".

Деталі: За його словами, останні дні він постійно спілкується з колегами по парламенту і дійшов висновку, що за закон може не вистачити голосів.

Депутат каже, що, на жаль, інша частина депутатів різних фракцій та груп так чи інакше "знаходяться на фінансуванні групи "Приват" або пов’язані з нею спільними інтересами".

Чернєв закликав українців звернутися до своїх депутатів та переконати їх у необхідності підтримати закон про неповернення банків.

Неприйняття цього закону, на переконання депутата, може призвести до дефолту, адже це є умовою для чергового грошового траншу від МВФ.

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