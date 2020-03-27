У Раді розповіли, які шанси в "антиколомойського" закону
Законопроєкт про неповернення банків можуть підтримати фракції "Голос", "Європейська солідарність", частина "Слуги народу" і група "Довіра".
Джерело: повідомлення народного депутата "Слуги народу" Єгора Чернєва у Facebook
Пряма мова: "Розклад на сьогодні такий, що голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС та частина нашої фракції "Слуга народу".
Деталі: За його словами, останні дні він постійно спілкується з колегами по парламенту і дійшов висновку, що за закон може не вистачити голосів.
Депутат каже, що, на жаль, інша частина депутатів різних фракцій та груп так чи інакше "знаходяться на фінансуванні групи "Приват" або пов’язані з нею спільними інтересами".
Чернєв закликав українців звернутися до своїх депутатів та переконати їх у необхідності підтримати закон про неповернення банків.
Неприйняття цього закону, на переконання депутата, може призвести до дефолту, адже це є умовою для чергового грошового траншу від МВФ.
Нагадаємо:
- Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності 30 березня о 9:00.
- Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
- МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.