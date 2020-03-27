Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде рассказали, какие шансы у "антиколомойського" закона

Пятница, 27 марта 2020, 19:05

Законопроект о невозвращении банков могут поддержать фракции "Голос", "Европейская солидарность", часть "Слуги народа" и группа "Доверие".

Источник: сообщение народного депутата "Слуги народа" Егора Чернева в Facebook

Прямая речь: "Расклад на сегодня такой, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: Голос, Доверие, ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа".

Детали: По его словам, последние дни он постоянно общается с коллегами по парламенту и пришел к выводу, что за закон может не хватить голосов.

Депутат говорит, что, к сожалению, остальная часть депутатов разных фракций и групп так или иначе "находятся на финансировании группы "Приват" или связаны с ней общими интересами".

Чернев призвал украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков.

Неприятие этого закона, по убеждению депутата, может привести к дефолту, ведь его принятия ждет МВФ, чтобы дать Украине денег.

Напомним:

  • Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойський" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта в 9:00.
  • Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
  • МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах по новой программе EFF для Украины и подчеркивает необходимость принятия законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Украинская правда
Темы: КоломойскийзаконодательствоВерховная Радабанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Коломойский
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: