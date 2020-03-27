В Раде рассказали, какие шансы у "антиколомойського" закона

Законопроект о невозвращении банков могут поддержать фракции "Голос", "Европейская солидарность", часть "Слуги народа" и группа "Доверие".

Источник: сообщение народного депутата "Слуги народа" Егора Чернева в Facebook

Прямая речь: "Расклад на сегодня такой, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: Голос, Доверие, ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа".

Детали: По его словам, последние дни он постоянно общается с коллегами по парламенту и пришел к выводу, что за закон может не хватить голосов.

Депутат говорит, что, к сожалению, остальная часть депутатов разных фракций и групп так или иначе "находятся на финансировании группы "Приват" или связаны с ней общими интересами".

Чернев призвал украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков.

Неприятие этого закона, по убеждению депутата, может привести к дефолту, ведь его принятия ждет МВФ, чтобы дать Украине денег.

Напомним: