В Раде рассказали, какие шансы у "антиколомойського" закона
Законопроект о невозвращении банков могут поддержать фракции "Голос", "Европейская солидарность", часть "Слуги народа" и группа "Доверие".
Источник: сообщение народного депутата "Слуги народа" Егора Чернева в Facebook
Прямая речь: "Расклад на сегодня такой, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: Голос, Доверие, ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа".
Детали: По его словам, последние дни он постоянно общается с коллегами по парламенту и пришел к выводу, что за закон может не хватить голосов.
Депутат говорит, что, к сожалению, остальная часть депутатов разных фракций и групп так или иначе "находятся на финансировании группы "Приват" или связаны с ней общими интересами".
Чернев призвал украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков.
Неприятие этого закона, по убеждению депутата, может привести к дефолту, ведь его принятия ждет МВФ, чтобы дать Украине денег.
Напомним:
- Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойський" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта в 9:00.
- Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
- МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах по новой программе EFF для Украины и подчеркивает необходимость принятия законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.