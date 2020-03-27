Пропозиції про введення надзвичайного стану наразі немає – Разумков
П'ятниця, 27 березня 2020, 19:49
До Верховної Ради не надходила пропозиція від уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.
Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков журналістам
Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, пропозиції про введення надзвичайного стану немає".
Деталі: Разумков нагадав, що в цьому випадку пропонує вводити надзвичайний стан не РНБО, а Кабінет міністрів, оскільки це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі. Після цього пропозиція надходить до президента, а потім до парламенту.
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Українська правда