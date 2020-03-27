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Пропозиції про введення надзвичайного стану наразі немає – Разумков

П'ятниця, 27 березня 2020, 19:49
Пропозиції про введення надзвичайного стану наразі немає – Разумков

До Верховної Ради не надходила пропозиція від уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков журналістам

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, пропозиції про введення надзвичайного стану немає".

Деталі: Разумков нагадав, що в цьому випадку пропонує вводити надзвичайний стан не РНБО, а Кабінет міністрів, оскільки це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі. Після цього пропозиція надходить до президента, а потім до парламенту.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяРазумков ДмитроВерховна Рада
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