Пропозиції про введення надзвичайного стану наразі немає – Разумков

До Верховної Ради не надходила пропозиція від уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков журналістам

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, пропозиції про введення надзвичайного стану немає".

Деталі: Разумков нагадав, що в цьому випадку пропонує вводити надзвичайний стан не РНБО, а Кабінет міністрів, оскільки це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі. Після цього пропозиція надходить до президента, а потім до парламенту.

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