Предложения о введении чрезвычайного положения пока нет – Разумков

В Верховную Раду не поступало предложение от правительства о введении чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков журналистам

Прямая речь Разумкова: "На сегодня, насколько мне известно, предложения о введении чрезвычайного положения нет".

Детали: Разумков напомнил, что в этом случае предлагает вводить чрезвычайное состояние не СНБО, а Кабинет министров, поскольку это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве. После этого предложение поступает к президенту, а затем в парламент.

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