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Після прийняття потрібних законів за 15 днів отримаєм від МВФ 2 млрд доларів – Зеленський

П'ятниця, 27 березня 2020, 19:58
Після прийняття потрібних законів за 15 днів отримаєм від МВФ 2 млрд доларів – Зеленський

Після прийняття відповідного законодавства, що є вимогою Міжнародного валютного фонду, Україна отримає протягом 15 днів близько 2 мільярдів доларів у бюджет.  

Джерело: президент Володимир Зеленський після засідання голів фракцій

"Ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати і цього не станеться. І буде підтримка міжнародних інституцій, МВФ особисто.

Тому ми домовились з МВФ, як тільки ми зробимо ці умови (прийняття законів – ред.) впродовж десь днів п’ятнадцяти перший швидкий транш. Він буде біля двох. Я думаю буде два мільярди доларів США. Отримаємо одразу в бюджет України і зможемо підтримати наших людей".

Деталі: Зеленський також розповів, що умовою МВФ є прийняття закону про землю і закону про банки.

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Передісторія:

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Українська правда

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Теми: МВФЗеленський
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