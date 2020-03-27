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После принятия нужных законов за 15 дней получим от МВФ 2 млрд долларов – Зеленский

Пятница, 27 марта 2020, 19:58
После принятия нужных законов за 15 дней получим от МВФ 2 млрд долларов – Зеленский

После принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда, Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.

Источник: президент Владимир Зеленский после заседания глав фракций

"Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты и этого не произойдет. И будет поддержка международных институтов, МВФ лично.

Поэтому мы договорились с МВФ, как только мы сделаем эти условия (принятие законов - ред.) в течение где-то дней пятнадцати первый быстрый транш. Он будет около двух. Я думаю будет два миллиарда долларов США. Получим сразу в бюджет Украины и сможем поддержать наших людей".

Детали: Зеленский также рассказал, что условием МВФ является принятие закона о земле и закона о банках.

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Предыстория:

  • Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 млрд долларов, которое будет включать в себя 5,5 млрд долларов трехлетней программе и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, заявил собеседник ЭП в НБУ.
  • 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойський" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Темы: МВФЗеленский
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