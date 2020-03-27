После принятия нужных законов за 15 дней получим от МВФ 2 млрд долларов – Зеленский

2912 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 20:58

После принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда, Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.

Источник: президент Владимир Зеленский после заседания глав фракций

"Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты и этого не произойдет. И будет поддержка международных институтов, МВФ лично.

Поэтому мы договорились с МВФ, как только мы сделаем эти условия (принятие законов - ред.) в течение где-то дней пятнадцати первый быстрый транш. Он будет около двух. Я думаю будет два миллиарда долларов США. Получим сразу в бюджет Украины и сможем поддержать наших людей".

Детали: Зеленский также рассказал, что условием МВФ является принятие закона о земле и закона о банках.

Читайте также: На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойський" закон

Предыстория:

  • Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 млрд долларов, которое будет включать в себя 5,5 млрд долларов трехлетней программе и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, заявил собеседник ЭП в НБУ.
  • 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойський" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Темы: МВФ Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, какие гарантии нужны МВФ в "антиколомойском" законе — источник 27 марта 2020, 14:33
Нацбанк о "коронавирусном кризисе": Ситуация при участии МВФ является управляемой 27 марта 2020, 14:03
Украине необходимо принять "антиколомойский" закон и запустить рынок земли – МВФ 27 марта 2020, 09:35
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
В Италии новый максимум смертности: почти 1000 погибших за сутки
Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком
Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
Все новости
здоровье

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Фото

Фотограф придумал, как снимать людей в условиях карантина, и избегать контактов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!