Число померлих від коронавірусу у Франції наблизилось до 2 тисяч

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П'ятниця, 27 березня 2020, 21:47

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 299 людей, загальна кількість смертей зросла до 1995.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

Станом на вечір 27 березня в країні зафіксовані 32 964 випадки зараження коронавірусом. Вчора таких було  29 155.

В даний час на території країни госпіталізовано 15 732 людини, в тому числі 3787 знаходяться в реанімації у важкому стані.

Майже 5700 людей вважаються вилікуваними і виписаними з лікарні.

Раніше прем'єр-міністр Франції  Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

Теми: Франція коронавірус жертви Covid-2019


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