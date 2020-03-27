Число умерших от коронавируса во Франции приблизилось к 2 тысячам

240 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 21:47

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 299 человек, общее количество смертей возросло до 1995.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на вечер 27 марта в стране зафиксированы 32 964 случая заражения коронавирусом. Вчера таких было 29 155.

В настоящее время на территории страны госпитализированы 15 732 человека, в том числе 3787 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Почти 5700 человек считаются вылеченными и выписанными из больницы.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.

Темы: Франция коронавирус жертвы Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летняя девушка 26 марта 2020, 21:01
Макрон объявил военную операцию для борьбы с коронавирусом 26 марта 2020, 08:56
Во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3 тысячи человек, более 230 умерли 25 марта 2020, 22:57
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
В Италии новый максимум смертности: почти 1000 погибших за сутки
Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком
Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
Все новости
Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Объясняем

Что такое чрезвычайная ситуация и как она повлияет на жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!