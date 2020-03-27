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Число умерших от коронавируса во Франции приблизилось к 2 тысячам

Пятница, 27 марта 2020, 20:47

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 299 человек, общее количество смертей возросло до 1995.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на вечер 27 марта в стране зафиксированы 32 964 случая заражения коронавирусом. Вчера таких было 29 155.

В настоящее время на территории страны госпитализированы 15 732 человека, в том числе 3787 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Почти 5700 человек считаются вылеченными и выписанными из больницы.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.

Темы: ФранциякоронавирусжертвыCovid-2019
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