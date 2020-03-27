Зеленський: Ми домовилися з готелями, щоб робити там місця для обсервації
П'ятниця, 27 березня 2020, 20:56
Президент Володимир Зеленський розповів, що влада домовилася із готелями про можливість організації в них місць для обсервації.
Джерело: президент Володимир Зеленський після участі у засіданні фракції "Слуга народу"
Пряма мова Зеленського: "Ми зараз вже підготували інфраструктуру, як сам вже мільйони масок будуть в Україні. І це важливо. Окремо ми зараз готуємо структуру і домовилися вже з готелями. З багатьма в Україні. Якщо в нас не буде вистачати місця такі робити місця для обсервації".
Деталі: Про які саме готелі йдеться, Зеленський не уточнив.
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Українська правда