Зеленський: Ми домовилися з готелями, щоб робити там місця для обсервації

Президент Володимир Зеленський розповів, що влада домовилася із готелями про можливість організації в них місць для обсервації.

Джерело: президент Володимир Зеленський після засідання голів фракцій

Пряма мова Зеленського: "Ми зараз вже підготували інфраструктуру, як сам вже мільйони масок будуть в Україні. І це важливо. Окремо ми зараз готуємо структуру і домовилися вже з готелями. З багатьма в Україні. Якщо в нас не буде вистачати місця такі робити місця для обсервації".

Деталі: Про які саме готелі йдеться Зеленський не уточнив.

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