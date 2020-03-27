Зеленский: мы договорились с отелями, чтобы делать там места для обсервации

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Пятница, 27 марта 2020, 21:56

Президент Владимир Зеленский рассказал, что власти договорились с гостиницами о возможности организации в них мест для обсервации.

Источник: президент Владимир Зеленский после участия в заседании фракции "Слуга народа"

Прямая речь Зеленского: "Мы сейчас уже подготовили инфраструктуру, как сам уже миллионы масок будут в Украине. И это важно. Отдельно мы сейчас готовим структуру и договорились уже с гостиницами. Со многими в Украине. Если у нас не будет хватать места такие делать места для обсервации ".

Детали: О каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

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Темы: Зеленский карантин коронавирус


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