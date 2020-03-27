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Спортивні федерації поскаржились Зеленському на Кабмін

П'ятниця, 27 березня 2020, 21:21
Українській боксер Василь Ломаченко

Спортивні федерації України скаржаться президенту Володимиру Зеленському і Верховній Раді на Кабінет міністрів, який пропонує урізати фінансування спортивної галузі в країні.

Джерело: їхній відкритий лист-звернення, опублікований на сайті Федерації тенісу

Деталі: Автори звернення стурбовані тим, що уряд пропонує "безпрецедентне скорочення" запланованого на 2020 рік фінансування спорту. "Такого скорочення не пропонували ані під час кризи 2008-2009 років, ані у буремний 2014 рік", - наголосили там.

Вони упевнені, що такий крок буквально знищить спорт в Україні, адже спортивна галузь вже зазнала значних втрат через пандемію коронавірусу. Скасовано багато змагань і відтерміноване проведення Олімпійських Ігор.

У федераціях розуміють, що на боротьбу з пандемією Covid-19 потрібні додаткові гроші, але вважають, що брати їх треба не тільки з галузі спорту. Потрібне рівномірне розподілення цього навантаження між різними галузями.

Автори звернення переконані, що можна вираховувати об’єктивну суму, на яку відносно безболісно можна скоротити видатки на спорт у 2020 році. Для цього потрібно залучити представників Міністерства молоді та спорту, комітету Ради з питань молоді та спорту та національні спортивні федерації.

Дослівно: "Справедливим було б вираховувати із запланованого бюджету ті заходи, що не відбулися. Але багатьом атлетам треба ще вести боротьбу за олімпійські ліцензії, відстоювати честь країни на світових та європейських чемпіонатах, а також якісно готуватися до Олімпійських ігор в Токіо, які хоча і перенесено, але вони все одно відбудуться.

Лише після консультацій вважаємо за можливе приймати будь-яке рішення щодо цього питання, якщо на меті не стоїть повне знищення спортивної галузі".

Під зверненням стоять підписи керівників:

Федерації академічного веслування;

Федерації велосипедного спорту;

Асоціації спортивної боротьби;

Федерації гімнастики;

Федерацій великого і настільного тенісу;

Федерації регбі;

Федерації легкої атлетики;

Всеукраїнської федерації кінного спорту;

Української федерації карате;

Федерації волейболу;

Федерації хокею;

Федерації бадмінтону;

Федерації біатлону;

Федерації тхеквондо;

Федерації греко-римської боротьби;

Федерації важкої атлетики.

Українська правда

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Теми: спортКабінет міністрівЗеленськийгрошікоронавірус
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