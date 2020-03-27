Спортивні федерації поскаржились Зеленському на Кабмін
Спортивні федерації України скаржаться президенту Володимиру Зеленському і Верховній Раді на Кабінет міністрів, який пропонує урізати фінансування спортивної галузі в країні.
Джерело: їхній відкритий лист-звернення, опублікований на сайті Федерації тенісу
Деталі: Автори звернення стурбовані тим, що уряд пропонує "безпрецедентне скорочення" запланованого на 2020 рік фінансування спорту. "Такого скорочення не пропонували ані під час кризи 2008-2009 років, ані у буремний 2014 рік", - наголосили там.
Вони упевнені, що такий крок буквально знищить спорт в Україні, адже спортивна галузь вже зазнала значних втрат через пандемію коронавірусу. Скасовано багато змагань і відтерміноване проведення Олімпійських Ігор.
У федераціях розуміють, що на боротьбу з пандемією Covid-19 потрібні додаткові гроші, але вважають, що брати їх треба не тільки з галузі спорту. Потрібне рівномірне розподілення цього навантаження між різними галузями.
Автори звернення переконані, що можна вираховувати об’єктивну суму, на яку відносно безболісно можна скоротити видатки на спорт у 2020 році. Для цього потрібно залучити представників Міністерства молоді та спорту, комітету Ради з питань молоді та спорту та національні спортивні федерації.
Дослівно: "Справедливим було б вираховувати із запланованого бюджету ті заходи, що не відбулися. Але багатьом атлетам треба ще вести боротьбу за олімпійські ліцензії, відстоювати честь країни на світових та європейських чемпіонатах, а також якісно готуватися до Олімпійських ігор в Токіо, які хоча і перенесено, але вони все одно відбудуться.
Лише після консультацій вважаємо за можливе приймати будь-яке рішення щодо цього питання, якщо на меті не стоїть повне знищення спортивної галузі".
Під зверненням стоять підписи керівників:
Федерації академічного веслування;
Федерації велосипедного спорту;
Асоціації спортивної боротьби;
Федерації гімнастики;
Федерацій великого і настільного тенісу;
Федерації регбі;
Федерації легкої атлетики;
Всеукраїнської федерації кінного спорту;
Української федерації карате;
Федерації волейболу;
Федерації хокею;
Федерації бадмінтону;
Федерації біатлону;
Федерації тхеквондо;
Федерації греко-римської боротьби;
Федерації важкої атлетики.