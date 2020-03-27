Спортивные федерации пожаловались Зеленскому на Кабмин

Спортивные федерации Украины жалуются президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде на Кабинет министров, который предлагает урезать финансирование спортивной отрасли в стране.

Источник: их открытое письмо-обращение, опубликованное на сайте Федерации тенниса

Детали: Авторы обращения обеспокоены тем, что правительство предлагает "беспрецедентное сокращение" запланированного на 2020 год финансирования спорта. "Такого сокращения не предлагали ни во время кризиса 2008-2009 годов, ни в лихой 2014 год", - отметили там.

Они уверены, что такой шаг буквально уничтожит спорт в Украине, ведь спортивная отрасль уже понесла значительные потери из-за пандемии коронавируса. Отменены многие соревнования и отсрочено проведения Олимпийских игр.

В федерациях понимают, что на борьбу с пандемией Covid-19 нужны дополнительные деньги, но считают, что брать их надо не только у сферы спорта. Необходимо равномерное распределение этой нагрузки между различными отраслями.

Авторы обращения убеждены, что можно высчитать объективную сумму, на которую относительно безболезненно можно сократить расходы на спорт в 2020 году. Для этого нужно привлечь представителей Министерства молодежи и спорта, комитета Рады по вопросам молодежи и спорта и национальные спортивные федерации.

Дословно: "Справедливым было бы высчитывать из запланированного бюджета те мероприятия, которые не состоялись. Но многим атлетам надо еще вести борьбу за олимпийские лицензии, отстаивать честь страны на мировых и европейских чемпионатах, а также качественно готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые хотя и перенесены, но они все равно состоятся.

Лишь после консультаций считаем возможным принимать какое-либо решение по этому вопросу, если не стоит задача полностью уничтожить спортивную отрасль".

Под обращением стоят подписи руководителей:

Федерации академической гребли;

Федерации велосипедного спорта;

Ассоциации спортивной борьбы;

Федерации гимнастики;

Федераций большого и настольного тенниса;

Федерации регби;

Федерации легкой атлетики;

Всеукраинской федерации конного спорта;

Украинской федерации каратэ;

Федерации волейбола;

Федерации хоккея;

Федерации бадминтона;

Федерации биатлона;

Федерации тхэквондо;

Федерации греко-римской борьбы;

Федерации тяжелой атлетики.