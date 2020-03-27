Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у соліста Rammstein не підтвердився

П'ятниця, 27 березня 2020, 22:08
Коронавірус у соліста Rammstein не підтвердився

Тест показав, що у соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна ніякого коронавируса немає.

Джерело: facebook-сторінка рок-групи

Деталі: Згідно з повідомленням, співака госпіталізували 26 березня ввечері. Він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії, і йому стало краще. Тож 27 березня Ліндеманна переводять в інше відділення лікарні.

Відзначається також, що солістові групи був зроблений тест на коронавірус. І він дав негативний результат.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der...

Опубліковано Rammstein Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Нагадаємо:

  • Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Ліндеманн зліг з коронавірусом. У нього пневмонія і дуже висока температура.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусНімеччинамузикаCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: