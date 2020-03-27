Коронавірус у соліста Rammstein не підтвердився
П'ятниця, 27 березня 2020, 22:08
Тест показав, що у соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна ніякого коронавируса немає.
Джерело: facebook-сторінка рок-групи
Деталі: Згідно з повідомленням, співака госпіталізували 26 березня ввечері. Він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії, і йому стало краще. Тож 27 березня Ліндеманна переводять в інше відділення лікарні.
Відзначається також, що солістові групи був зроблений тест на коронавірус. І він дав негативний результат.
Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der...Опубліковано Rammstein Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Нагадаємо:
- Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Ліндеманн зліг з коронавірусом. У нього пневмонія і дуже висока температура.
Українська правда