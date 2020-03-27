Коронавірус у соліста Rammstein не підтвердився

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П'ятниця, 27 березня 2020, 23:08

Тест показав, що у соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна ніякого коронавируса немає.

Джерело: facebook-сторінка рок-групи

Деталі: Згідно з повідомленням, співака госпіталізували 26 березня ввечері. Він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії, і йому стало краще. Тож 27 березня Ліндеманна переводять в інше відділення лікарні.

Відзначається також, що солістові групи був зроблений тест на коронавірус. І він дав негативний результат.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der...

Опубліковано Rammstein Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Українська правда

Теми: коронавірус Німеччина музика Covid-2019


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