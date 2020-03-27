Коронавирус у солиста Rammstein не подтвердился

Тест показал, что у солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна никакого коронавируса нет.

Источник: facebook-страница рок-группы

Детали: Согласно сообщению, певца госпитализировали 26 марта вечером. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии, и ему стало лучше. Поэтому 27 марта Линдеманна переводят в другое отделение больницы.

Отмечается также, что солисту группы был сделан тест коронавирус. И он дал отрицательный результат.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der... Опубліковано Rammstein Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Украинская правда