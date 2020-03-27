Коронавирус у солиста Rammstein не подтвердился

Тест показал, что у солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна никакого коронавируса нет.

Источник: facebook-страница рок-группы

Детали: Согласно сообщению, певца госпитализировали 26 марта вечером. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии, и ему стало лучше. Поэтому 27 марта Линдеманна переводят в другое отделение больницы.

Отмечается также, что солисту группы был сделан тест коронавирус. И он дал отрицательный результат.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der... Опубліковано Rammstein Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Напомним: