МОЗ радить "доносити" на сусідів, які порушують режим самоізоляції

У Міністерстві охорони здоров’я просять при виявленні людей, які під час самоізоляції системно порушують санітарно-гігієнічні норми, повідомити у правоохоронні органи.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Допоможіть сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатись удома. Відвідайте замість них магазин чи аптеку та залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ.

Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону.

Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми та наражає тим самим на небезпеку оточуючих, повідомте про це правоохоронні органи".

Деталі: У міністерстві нагадали, що штраф за порушення режиму самоізоляції складає від 17000 гривень до 34000 гривень.

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