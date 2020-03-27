Минздрав советует "доносить" на соседей, нарушающих режим самоизоляции

В Министерстве здравоохранения просят при обнаружении людей, которые во время самоизоляции системно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщить в правоохранительные органы.

Источник: Минздрав

Дословно: "Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава.

Самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы".

Детали: В министерстве напомнили, что штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17000 гривен до 34000 гривен.

Напомним: В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.