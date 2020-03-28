Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну повернулись близько 110 тисяч українців – МЗС

Субота, 28 березня 2020, 09:29
В Україну повернулись близько 110 тисяч українців – МЗС

За сприяння дипломатичних установ в Україну з початку дії карантинних обмежень повернулися понад 109 тисяч українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо коронавірусу.

За даними МЗС, 109 448 громадян повернулися в Україну станом на вечір 27 березня.

На карантині за кордоном перебуває 161 громадянин України. Найбільше у Польщі - 107 українців. 

27 українців лікуються від COVID-19 за кордоном. Найбільше - в Італії (5), Німеччині (4) і Домініканській республіці (4). 8 українців одужали за кордоном. 4 - померли. 

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або автомобілем.

За даними Держприкордонслужби, 27 березня пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі в порівнянні з попереднім днем. За день до України повернулись 37,3 тисячі громадян.

Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.

Читайте також: Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСкордонкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: