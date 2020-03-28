В Україну повернулись близько 110 тисяч українців – МЗС

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Субота, 28 березня 2020, 10:29

За сприяння дипломатичних установ в Україну з початку дії карантинних обмежень повернулися понад 109 тисяч українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо коронавірусу.

За даними МЗС, 109 448 громадян повернулися в Україну станом на вечір 27 березня.

На карантині за кордоном перебуває 161 громадянин України. Найбільше у Польщі - 107 українців. 

27 українців лікуються від COVID-19 за кордоном. Найбільше - в Італії (5), Німеччині (4) і Домініканській республіці (4). 8 українців одужали за кордоном. 4 - померли. 

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або автомобілем.

За даними Держприкордонслужби, 27 березня пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі в порівнянні з попереднім днем. За день до України повернулись 37,3 тисячі громадян.

Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.

Читайте також: Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Теми: МЗС кордон карантин


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