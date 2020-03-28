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В Украину вернулись около 110 тысяч украинцев – МИД

Суббота, 28 марта 2020, 09:29
В Украину вернулись около 110 тысяч украинцев – МИД

При содействии дипломатических учреждений в Украину с начала действия карантинных ограничений вернулись более 109 тысяч украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе.

По данным МИД, 109 448 граждан вернулись в Украину по состоянию на вечер 27 марта.

На карантине за рубежом находится 161 гражданин Украины. Больше всего в Польше - 107 украинцев.

27 украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом. Больше всего - в Италии (5), Германии (4) и Доминиканской республике (4). 8 украинцев выздоровели за рубежом. 4 - умерли.

Напомним, с 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы смогут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или автомобилем.

По данным Госпогранслужбы, 27 марта пассажиропоток на государственной границе вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим днем. За день в Украину вернулись 37,3 тысячи граждан.

После известия о закрытии Украиной границ тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.

Украинская правда
Темы: МИДграницакарантин
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