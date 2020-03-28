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РФ провела PR-операцію в Італії завдяки ультраправому депутату з Німеччини - Bild

Субота, 28 березня 2020, 10:59
РФ провела PR-операцію в Італії завдяки ультраправому депутату з Німеччини - Bild

Росія надала Італії так звану гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом після активних зусиль німецького ультраправого політика Ульріха Оме та одночасного тиску італійських ультраправих на прем’єра Конте. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації німецького видання Bild

У понеділок 23 березня фракція ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила в Бундестазі, що "російське керівництво відповіло на заклик члена Бундестагу Ульріха Оме про допомогу північній Італії, яка сильно постраждала від коронавірусу".

Видання поспілкувалося з політиком, який є частиною внутрішньопартійного націоналістичного об’єднання "Крило" - його спецслужби Німеччини офіційно визнали правоекстремістським. Крім того, у 2018 році Оме їздив в окупований Крим як "спостерігач" за незаконними виборами. 

Оме розповів виданню, що відео із трунами в Ломбардії минулого тижня "глибоко вразили його". За його словами, у п’ятницю у WhatsApp-групі євроскептичного об’єднання "Європейських консерваторів та реформістів" (група Європарламенту - Ред.) пролунав "крик про допомогу мого італійського колеги Паоло Гримольді щодо лікарів", після чого Оме почав "організовувати швидку допомогу".

Гримольді є членом ультраправої італійської партії Lega Nord та засновником групи "Друзі Путіна" в італійському парламенті.

Після заклику італійського колеги Оме написав два листи російським політикам - голові закордонного комітету та члену Ради Європи Леоніду Слуцькому, який є у санкційному списку ЄС за підтримку незаконної анексії Криму,  та депутату московської Думи Роману Бабаяну, який також є мотератором ток-шоу "Моя правда" на пропагандистському телеканалі НТВ. 

"Я думаю, що ці листи та їх відлуння (у пресі) мали великий вплив на рішення Путіна зробити цей телефонний дзвінок (італійському прем’єру Конте щодо надання допомоги - Ред.)" - сказав Оме виданню. 

Як дізналось видання, паралельно із зусиллями AfD працювала ультраправа італійська Lega Nord. Партія поставила прем’єра Конте перед вибором: або прийняти пропозицію Москви та допомогти Росії домогтися PR-успіху, або відхилити пропозицію і отримати обурення політиків партії. Мовляв,"Конте швидше дозволить італійцям померти, аніж прийме допомогу Росії".

Нагадаємо, в італійських політичних колах та ЗМІ виникло занепокоєння щодо гуманітарної допомоги, яку Росія надає країні для боротьби з коронавірусом. Мовляв, 80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19

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"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяІталіяНімеччинакоронавірус
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