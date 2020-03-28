РФ провела PR-операцию в Италии благодаря ультраправому депутату из Германии - Bild

Россия предоставила Италии так называемую гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом после активных усилий немецкого ультраправого политика Ульриха Оме и одновременного давления итальянских правых на премьера Конте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации немецкого издания Bild.

В понедельник, 23 марта, фракция ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) заявила в Бундестаге, что "российское руководство ответило на призыв члена Бундестага Ульриха Оме о помощи северной Италии, которая сильно пострадала от коронавируса".

Издание пообщалось с политиком, который является частью внутрипартийного националистического объединения "Крыло" - его спецслужбы Германии официально признали правоэкстремистским. Кроме того, в 2018 году Оме ездил в оккупированный Крым как "наблюдатель" за незаконными выборами.

Оме рассказал, что видео с гробами в Ломбардии на прошлой неделе "глубоко поразило его". По его словам, в пятницу в WhatsApp-группе евроскептического объединения "Европейских консерваторов и реформистов" (группа Европарламента - Ред.) прозвучал "крик о помощи моего итальянского коллеги Паоло Гримольди в отношении врачей", после чего Оме начал "организовывать скорую помощь ".

Гримольди является членом ультраправой итальянской партии Lega Nord и основателем группы "Друзья Путина" в итальянском парламенте.

После призыва итальянского коллеги Оме написал два письма российским политикам - председателю зарубежного комитета и члену Совета Европы Леониду Слуцкому, который есть в санкционном списке ЕС из-за поддержки незаконной аннексии Крыма, и депутату московской Думы Роману Бабаяну, который также является мотератором ток-шоу "Моя правда "на пропагандистском телеканале НТВ.

"Я думаю, что эти письма и эхо после них оказали большое влияние на решение Путина сделать этот телефонный звонок (итальянскому премьеру Конте об оказании помощи - Ред.)", - сказал Оме изданию.

Как узнало издание, параллельно с усилиями AfD работала правая итальянская Lega Nord. Партия поставила премьера Конте перед выбором: либо принять предложение Москвы и помочь России добиться PR-успеха, или отклонить предложение и получить возмущение политиков партии. Мол, "Конте скорее позволит итальянцам умереть, чем примет помощь России".

Напомним, в итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. Мол, 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19

Читайте также: "От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии