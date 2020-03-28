В'їзд до Києва не обмежували, термометрія вибіркова – КМДА

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на радника Київського міського голови, секретаря Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації – ухвалюватимуть інші рішення"

"Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для міста Києва, синхронізовані із рішеннями Кабінету міністрів України. Тобто: в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються".

Деталі: Бондаренко додав, що термометрія на в’їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації – буде обов’язковою.

Пресслужба КМДА зазначає, що населенню рекомендують обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Що передувало: Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував у Telegram розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, згідно з яким не допускається в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії на контрольно-пропускному пункті, громадян із ознаками ГРЗ, крім випадків направлення на обсервацію, карантин або госпіталізацію таких громадян.