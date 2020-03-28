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Въезд в Киев не ограничивали, термометрия выборочная – КГГА

Суббота, 28 марта 2020, 11:19
Въезд в Киев не ограничивали, термометрия выборочная – КГГА

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на советника Киевского городского головы, секретаря Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации – будут принимать другие решения".

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная варта. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются".

Детали: Бондаренко добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательной.

Пресс-служба КГГА отмечает, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Что предшествовало: Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, согласно которому не допускается въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками ОРЗ, кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию таких граждан.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантинкоронавирустранспорт
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