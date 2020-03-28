В Іспанії новий антирекорд смертності: понад 800 загиблих за добу

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Субота, 28 березня 2020, 13:57

За останню добу у зв’язку з коронавірусом в Іспанії померли рекордні 832 людини. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії в суботу, пише "Європейська правда".

Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, вчора було зареєстровано 769 померлих за добу. Загалом кількість жертв сягнула 5 694 осіб.

Станом на сьогодні Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19.  В Італії за останні 24 години втратили життя 969 людей.

За даними міністерства, в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування (+8 189). 

40 630 осіб госпіталізовані. 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувались від коронавірусу 12 285 людей. 

Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.

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Теми: Іспанія коронавірус


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