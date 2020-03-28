В Испании новый антирекорд смертности: более 800 погибших за сутки

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Суббота, 28 марта 2020, 13:57

За последние сутки в связи с коронавирусом в Испании умерли рекордные 832 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании в субботу, пишет "Европейская правда".

С начала эпидемии это самое высокое число погибших. Для сравнения, вчера было зарегистрировано 769 умерших за сутки. В целом количество жертв достигло 5694 человек.

На сегодня Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной по количеству погибших в связи с COVID-19. В Италии за последние 24 часа умерли 969 человек.

По данным министерства, в Испании зафиксировано 72 248 случаев инфицирования (+8 189).

40 630 человек госпитализированы. 4 575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса 12 285 человек.

Испания продлила действие чрезвычайного положения как минимум до 12 апреля. Большинство магазинов и предприятий закрыты, движение людей строго ограничено.

Темы: Испания коронавирус


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