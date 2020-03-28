Прикордонники зловили двох людей, які порушили карантин

На Луганщині та Сумщині у п'ятницю прикордонники виявили двох осіб, які порушили карантинні зобов’язання.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: До одного з пунктів пропуску, що на Луганщині, для виїзду в Російську Федерацію прибула 44-річна громадянка України.

Під час проведення контрольних операцій прикордонники встановили, що 22 березня рейсом із Греції українка прилетіла в аеропорт "Бориспіль", де власноруч оформила інформовану згоду щодо проведення обов’язкових заходів із самоізоляції протягом 14 діб. Але взятих на себе зобов’язань жінка не дотрималася, оскільки уже 27 березня прибула до пункту пропуску "Мілове" щоб перетнути державний кордон.

Зі слів українки, вона планувала в подальшому направитися в окупований Луганськ, щоб відвідати свою доньку та нібито не пам’ятає, що підписувала інформовану згоду на самоізоляцію при прибутті в Україну.

Разом з тим, у пункті пропуску "Бачівськ", що на Сумщині, прикордонники виявили 43-річного чоловіка. Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці встановили, що громадянин України на початку тижня під час перетинання державного кордону у цьому ж пункті пропуску надав інформовану згоду на перебування у самоізоляції протягом 14 діб з метою дотримання протиепідемічних заходів. Але взятого на себе зобов’язання він також не дотримався.

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Нацполіції, які склали на громадян адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Подальшу долю громадян вирішить суд.

Відповідно до КУпАП порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.