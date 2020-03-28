Пограничники поймали двух людей, нарушивших карантин

В Луганской и Сумской областях в пятницу пограничники обнаружили двух человек, которые нарушили карантинные обязательства.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В один из пунктов пропуска в Луганской области для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины.

Во время проведения контрольных операций пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт "Борисполь", где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыла в пункт пропуска "Милово", чтобы пересечь государственную границу.

По словам украинки, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы навестить свою дочь и якобы не помнит, что подписывала информированное согласие на самоизоляцию при прибытии в Украину.

Вместе с тем, в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области пограничники обнаружили 43-летнего мужчину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятого на себя обязательства он также не сдержал.

О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, которые составили на граждан административные материалы по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Согласно КоАП нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.