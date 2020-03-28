У ДТП за участю поліцейських в Харкові постраждало 5 людей

2309 переглядів
Субота, 28 березня 2020, 15:12
Фото ДБР

ДБР з’ясовує обставини потрійної ДТП за участю поліцейських у Харкові, внаслідок якого травмувалися 5 людей.

Джерело: сайт Держбюро розслідувань

Дослівно: "За попередньою інформацією, 27 березня 2020 року близько 21 години у місті Харкові автомобіль патрульних "Mitsubishi Outlander" здійснював розворот на одному з перехресть. В цей момент з ним зіткнувся автомобіль "Lexus", який у свою чергу, протаранив ще й припарковану "Mazda". Пасажиром "Lexus" був діючий співробітник патрульної поліції.

У результаті автопригоди травмувалося 5 людей".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює  прокуратура Харківської області.

 

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Українська правда
Теми: Харків поліція ДТП ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція розшукала частину осіб, які втекли від самоізоляції в Харківській області 27 березня 2020, 03:07
Кернес проти всіх. Як війна харківських еліт заважає боротьбі з коронавірусом 23 березня 2020, 18:20
У Києві госпіталізували харківського чиновника, у дружини якого коронавірус 21 березня 2020, 11:34
Усі новини
Головні новини
У Києві обмежили надання стоматологічних послуг
Зеленський призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил
Виключена зі "Слуги народу" нардеп заявила, що в неї коронавірус
28 березня. No time to die: Сумні рекорди Італії та Іспанії, "лікування" метанолом в Ірані та самотня молитва Папи
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Відео

Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки