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У ДТП за участю поліцейських в Харкові постраждало 5 людей

Субота, 28 березня 2020, 14:12
У ДТП за участю поліцейських в Харкові постраждало 5 людей
Фото ДБР

ДБР з’ясовує обставини потрійної ДТП за участю поліцейських у Харкові, внаслідок якого травмувалися 5 людей.

Джерело: сайт Держбюро розслідувань

Дослівно: "За попередньою інформацією, 27 березня 2020 року близько 21 години у місті Харкові автомобіль патрульних "Mitsubishi Outlander" здійснював розворот на одному з перехресть. В цей момент з ним зіткнувся автомобіль "Lexus", який у свою чергу, протаранив ще й припарковану "Mazda". Пасажиром "Lexus" був діючий співробітник патрульної поліції.

У результаті автопригоди травмувалося 5 людей".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює  прокуратура Харківської області.

 

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Українська правда

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Теми: ХарківполіціяДТПДБР
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