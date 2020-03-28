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В ДТП с участием полицейских в Харькове пострадали 5 человек

Суббота, 28 марта 2020, 14:12
В ДТП с участием полицейских в Харькове пострадали 5 человек
Фото ГБР

ГБР выясняет обстоятельства тройной ДТП с участием полицейских в Харькове, в результате которого травмированы 5 человек.

Источник: сайт Госбюро расследований

Дословно: "По предварительной информации, 27 марта 2020 года около 21 часов в городе Харькове автомобиль патрульных "Mitsubishi Outlander" осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль "Lexus", который в свою очередь протаранил еще и припаркованную "Mazda". Пассажиром "Lexus" был действующий сотрудник патрульной полиции.

В результате ДТП травмировались 5 человек".

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

 

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

 

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Украинская правда

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Темы: ХарьковполицияДТПГБР
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