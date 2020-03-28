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У Києві обмежили надання стоматологічних послуг

Субота, 28 березня 2020, 14:27
У Києві обмежили надання стоматологічних послуг

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків.

Джерело: розпорядження № 4 керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба КМДА

Пряма мова секретаря Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка: "Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків".

Деталі: Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. У той же час, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.

Зазначається, що рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Бондаренко також повідомив, що ритуальні служби поінформовані про необхідні дезінфекційні та протиепідемічні заходи у разі смерті саме від коронавірусу. Він наголосив, що про заборону проведення ритуальних заходів не йдеться.

Пряма мова: "До відома ритуальних служб доведено розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на рівні держави Віктора Ляшка. Воно є обов’язковим тільки у разі смерті саме від коронавірусної хвороби, випадків чого у місті Києві наразі не зафіксовано".

Українська правда

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Теми: Київмедицинакоронавірускарантин
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