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В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

Суббота, 28 марта 2020, 14:27
В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Источник: распоряжение № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба КГГА

Прямая речь секретаря Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко: "Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев".

Детали: Он пояснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Отмечается, что решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Бондаренко также сообщил, что ритуальные службы проинформированы о необходимых дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий в случае смерти именно от коронавируса. Он отметил, что о запрете проведения ритуальных мероприятий речь не идет.

Прямая речь: "К сведению ритуальных служб доведено распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на уровне государства Виктора Ляшко. Оно является обязательным только в случае смерти именно от коронавирусной болезни, случаев чего в городе Киеве пока не зафиксировано".

Украинская правда

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Темы: Киевмедицинакоронавирускарантин
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