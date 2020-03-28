Другий етап медреформи не відкладатимуть через коронавірус – Радуцький

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запевняє, що другий етап медреформи почнеться з 1 квітня, незважаючи на коронавірус.

Джерело: Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Відстрочки не буде. Єдині зміни, які були проведені, – це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Решта заходять з 1 квітня".

Деталі: При цьому Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто будуть фінансувати за старим бюджетом".

"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", – уточнив він.