Другий етап медреформи не відкладатимуть через коронавірус – Радуцький
Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запевняє, що другий етап медреформи почнеться з 1 квітня, незважаючи на коронавірус.
Джерело: Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Відстрочки не буде. Єдині зміни, які були проведені, – це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Решта заходять з 1 квітня".
Деталі: При цьому Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто будуть фінансувати за старим бюджетом".
"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", – уточнив він.